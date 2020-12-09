«Решил перейти на другую работу»: мэр Сургута Вадим Шувалов подал в отставку

Отставка мэра Сургута Вадима Шувалова: что известно на этот момент Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Новость об отставке мэра Сургута Вадима Шувалова прозвучала как гром среди ясного неба. Никто не мог представить, что глава города, который находился на посту с лета 2016 года, неожиданно уйдет… на новое место работы. Обращение к жителям Сургута он опубликовал на своей страничке в социальной сети:

- Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам. Поэтому сегодня подал заявление в Городскую Думу о сложении своих полномочий Главы города, - говорит Вадим Шувалов.

Пока ещё мэр Сургута поблагодарил горожан за «поддержку, которую они оказывали на протяжении всего времени полномочий». По его словам, благодаря совместной работе Сургут стал «ещё краше, ещё комфортнее для жизни».

- Спасибо моей команде – спасибо вам дорогие горожане! Я буду и дальше продолжать работать в ваших интресах, интересах нашего Сургута и Югры! – подчеркнул он.

СПРАВКА «КП»

Вадим Шувалов родился 17 февраля 1958 года в городе Кохма Ивановской области. По окончании школы он поступил в Ивановский Энергетический институт на специальность «Инженер-электрик», который окончил в 1981 году, через 15 лет получил специализацию «Менеджмент» в Открытом Университете Великобритании.

Переехав в Сургут в 1981 году, устроился на работу в одну из крупнейших распределительных электросетевых компаний. Начинал с электромонтера, потом дорос сначала до мастера электрического цеха, а затем и до руководителя структуры. За все время карьеры он работал на руководящих должностях в нескольких энергетических предприятиях, а в 2006 году был избран депутатом Думы Сургута IV созыва по IV избирательному округу. На должности главы Сургута находился со 2 июля 2016 года.

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