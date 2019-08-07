Глава города Сургут Вадим Шувалов попал в больницу
Глава города Сургута Вадим Шувалов находится на стационарном лечении в одной из местных больниц. Об этом сообщает «sitv.ru».
По состоянию здоровья руководитель муниципалитета не сможет лично присутствовать на объектах во время визита в Сургут губернатора Югры Натальи Комаровой, но будет контролировать и координировать работу администрации дистанционно.
Вадим Шувалов находится на постоянной связи и с главой региона, и с правительством округа, пояснили в администрации города. Представлять городскую власть во время визита Натальи Комаровой будет заместитель главы Алексей Жердев и руководители профильных подразделений.
Добавим, что Наталья Комарова должна прибыть в Сургут 8 августа. В ее рабочем графике несколько посещений социальных объектов, а также встречи с горожанами.
Напомним, главе Сургута Вадиму Шувалову в этом году исполнился 61 год.
ИСТОЧНИК KP.RU