Безопасность ледового городка в Сургуте после поступивших жалоб проверили инспектора

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:35:41+03:00

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Эксперты осмотрели ледовый городок возле парка «Россия моя история» в Сургуте после поступивших жалоб. Итоги проверки сообщила пресс-служба администрация города.

Инспекцию начали после обращений сургутян в социальных сетях. Горожане жаловались на резкий спуск, опасные бордюры и отсутствие техники безопасности на объекте.

- В результате проверки нарушений безопасности выявлено не было. Ледовые скульптуры и горки соответствуют требованиям и ГОСТам. Если использовать конструкции непосредственно для катания, они не представляют опасности. Мы обязательно все учтем и на следующий год будем составлять техническое задание с учетом мнений сургутян, – подчеркнул замдиректора департамента и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин.

Добавим, этой зимой для сургутян действуют семь ледовых городков. Они оформлены в стиле «Ледяных континентов».

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ИСТОЧНИК KP.RU