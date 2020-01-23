2020-01-23T12:35:41+03:00
Общество

Безопасность ледового городка в Сургуте после поступивших жалоб проверили инспектора

Проверяющие не выявили нарушений
Руслан Савинов
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Безопасность ледового городка в Сургуте после поступивших жалоб проверили инспектора. Фот администрации города.Безопасность ледового городка в Сургуте после поступивших жалоб проверили инспектора. Фот администрации города.
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Эксперты осмотрели ледовый городок возле парка «Россия моя история» в Сургуте после поступивших жалоб. Итоги проверки сообщила пресс-служба администрация города.

Инспекцию начали после обращений сургутян в социальных сетях. Горожане жаловались на резкий спуск, опасные бордюры и отсутствие техники безопасности на объекте.

- В результате проверки нарушений безопасности выявлено не было. Ледовые скульптуры и горки соответствуют требованиям и ГОСТам. Если использовать конструкции непосредственно для катания, они не представляют опасности. Мы обязательно все учтем и на следующий год будем составлять техническое задание с учетом мнений сургутян, – подчеркнул замдиректора департамента и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин.

Добавим, этой зимой для сургутян действуют семь ледовых городков. Они оформлены в стиле «Ледяных континентов».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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