Коронавирус в Югре, последние новости на 27 июня 2020: похвалы от московских врачей и частичная стабилизация ситуации в Сургуте

В Сургуте по данным на 27 июня прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 122 пациента. В целом по ХМАО прирост зафиксирован на отметке 295 инфицированных. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки в Югре.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Югре

Так, стало известно, что московские медики высоко оценили уровень подготовленности югорских врачей. Столичные специалисты отметили, что методы лечения врачей ХМАО соответствуют всем стандартам.

Кроме того, от оперативного штаба Югры мы узнали о том, что в 12 социальных учреждениях региона в период пандемии организован особый режим работы: сотрудники работают круглосуточными сменами по 14 дней. Это сделано, в том числе для того, чтобы не допустить создания новых очагов инфекции.

К сожалению, пока самая напряженная эпидситуация складывается в самом густонаселенном городе региона - Сургуте. По словами медиков, обстановку осложняет то, что многие сургутяне не соблюдают требования самоизоляции, а также социальной дистанции.

Статистика по ХМАО о оперштаба Югры

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 7837 случаев коронавирусной инфекции, 3862 - выздоровели, 41 человек ранее умерли, 19736 жителей региона подлежат наблюдению, 31912 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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https://www.ugra.kp.ru/online/news/3922508/

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