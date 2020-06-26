2020-06-26T15:44:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сургуте зафиксировали 122 заболевших коронавирусом за сутки

Медики делают все необходимое для локализации инфекции
Руслан Савинов
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В Сургуте зафиксировали 122 заболевших коронавирусом за суткиВ Сургуте зафиксировали 122 заболевших коронавирусом за суткиФото: pixabay.com
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В Югре лабораторно подтверждены 295 новых случаев заболевания коронавирусом в 15 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 3, Октябрьский район – 13, Ханты-Мансийский район – 3, Сургутский район – 29, Нижневартовский район – 1, Ханты-Мансийск – 9, Сургут – 122, Нефтеюганск – 15, Нижневартовск – 36, Мегион – 16, Советский район – 2, Нягань – 8, Когалым – 22, Радужный – 4, Лангепас – 11, Пыть-Ях – 1, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 7837.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 63, с симптомами ОРВИ - 181, в бессимптомной форме заболевания – 51. По месту инфицирования: контактные установлены - 135, в 160 случаях контакт уточняется.

Добавим, что по возрастной структуре заболевшие распределились следующим образом: По возрастной структуре: дети – 31, 18-29 лет – 45, 30-49 лет – 121, 50-64 года – 79, старше 65 лет – 19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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