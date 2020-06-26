2020-06-26T15:12:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 26 июня 2020 года составило 7837 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 26 июня 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 26 июня 2020 года составило 7837 человекЧисло заболевших коронавирусом в ХМАО на 26 июня 2020 года составило 7837 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Югре на 26 июня 2020 года: 7837 человек, за сутки зафиксировано 295 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 6800 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 8988 человек.

- В стране зарегистрировано 620794 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 384152 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 176 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8781 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 7837 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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