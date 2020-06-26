26 Июнь 2020 2020-06-26T15:28:28+03:00

В 12 социальных учреждениях Югры в период пандемии организовали особый режим работы. Фото оперштаба ХМАО.

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В 12 социальных учреждениях ХМАО с постоянным проживанием престарелых граждан и инвалидов персонал работает в круглосуточном режиме сменами по 14 дней. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- Сегодня к работе приступает пятая смена. 24 сотрудника будут находиться в учреждении постоянно, - сообщили в оперштабе.

Известно, что для работников в учреждениях организованы места для проживания и отдыха. Речь идет о действующих административных помещениях с соблюдением всех санитарных норм.

Добавим, что в каждой заступающей бригаде обязательно есть медперсонал.

- Не позднее двух дней до начала работы сотрудники проходят тестирование на COVID-19, - уточнили в оперштабе Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU