В 12 социальных учреждениях Югры в период пандемии организовали особый режим работы
В 12 социальных учреждениях ХМАО с постоянным проживанием престарелых граждан и инвалидов персонал работает в круглосуточном режиме сменами по 14 дней. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.
- Сегодня к работе приступает пятая смена. 24 сотрудника будут находиться в учреждении постоянно, - сообщили в оперштабе.
Известно, что для работников в учреждениях организованы места для проживания и отдыха. Речь идет о действующих административных помещениях с соблюдением всех санитарных норм.
Добавим, что в каждой заступающей бригаде обязательно есть медперсонал.
- Не позднее двух дней до начала работы сотрудники проходят тестирование на COVID-19, - уточнили в оперштабе Югры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Губернатор ХМАО поздравила земляков с Днем соцработника
Всего в регионе около 5000 работников социальных служб (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU