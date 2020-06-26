Московские медики высоко оценили уровень подготовленности югорских медработников

Команда врачей из Москвы работает в югорских ковидных госпиталях. Врачи уже посетили больницы Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Пойковского и Когалыма

Коллеги из столицы прибыли в регион по причине высокого уровня заболеваемости по в ХМАО. Московские специалисты отметили, что методы лечение югорских врачей соответствуют стандартам. Они также высоко оценили организацию оказания помощи больным с COVID-19.

- Мы были во многих регионах нашей страны. Хочется отметить, что здесь очень высокая подготовленность. Если всё будет соблюдаться в нынешних темпах, и на том же уровне оказана помощь, то качество её не будет требовать коррекции, - заявил старший врач врачебно-консультативной выездной бригады Арнольд Маркаров.

Отметим, эксперты из Москвы работают не только в условиях стационаров, но и непосредственно на промысловых объектах. В ХМАО бригада московских медиков задержится на две недели.

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