Коронавирус в Югре. Последние новости на 30 сентября 2020 года: пожилым югорчанам лучше остаться дома Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 30 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 143 и составило 22 372 человек.

1. Мы писали о том, что за прошлую неделю число случаев коронавируса в Югре выросло: почему?

2. Для пожилых югорчан продлили режим самоизоляции. Продление режима касается еще ряда категорий жителей региона.

3. Владельца кафе в Нягани оштрафовали за пренебрежение мерами профилактики коронавируса. У коммерсанта еще есть время обжаловать решение суда.

Статистика от оперштаба

В медицинских учреждениях ХМАО занято 54% коечного фонда для пациентов с COVID-19. Однако больницы готовы развернуть дополнительные места в случае острой необходимости.

Каждый четвертый случай заражения коронавирусом за последнюю неделю был среди работников промышленных предприятий, в динамике, к сожалению, наблюдается рост.

Известно, что доля детей в общем количестве коронавирусных пациентов за неделю снизилась с 17% до 12,3%. Также на предыдущей неделе в регионе наблюдалось снижение заболеваемости ОРВИ.

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