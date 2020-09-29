Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 сентября 2020 года увеличилось на 143 человека Фото: pixabay.com

В Югре, как и во всём мире, продолжается пандемия COVID-19. За последние сутки инфекцию обнаружили у ещё 143 югорчан. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 22 372. По месту инфицирования: установленные контакты - 130, уточняется - 13.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 12, с симптомами ОРВИ - 115, в бессимптомной форме заболевания - 16.

Лидерами по заболеваемости стали: Ханты-Мансийск – 51, Сургут – 26, Нижневартовск – 15, Урай – 8, Советский район – 7, Октябрьский район – 6.

Далее идут: Нягань – 6, Сургутский район – 5, Радужный – 5, Нефтеюганск – 4, Мегион – 4, Когалым – 2, Кондинский район – 2.

Замыкают список: Югорск – 1, Ханты-Мансийский район – 1.

Из хороших новостей: за сутки 58 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 21 065.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 232 человек с COVID-19, с начала эпидемии – 1 167 805. Выздоровевших – 6479 за весь период – 952 399. Умерших – 160, с начала периода – 20 545.

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