Владельца кафе в Нягани оштрафовали за пренебрежение мерами профилактики коронавируса

Владельца кафе в Нягани оштрафовали за пренебрежение мер профилактики коронавируса Фото: pixabay.com

Специалисты регионального Роспотребнадзора для установления причин и условий, способствующих заболеваемости населения COVID-19, продолжают проверять объекты торговли. Среди прочих, был обследован и торговый островок «Корейские салаты» в Нягани.

- Зафиксировано невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, которая представляет опасность для окружающих, - пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

Известно, что на момент обследования в торговом островке персонал находился на рабочем месте без перчаток. Обязательные журналы «Учета температуры тела сотрудников», «Осмотра рук на гнойничковые заболевания» не заполнялись с марта. Также были нарушения правил производственной гигиены, у раковины для мытья рук отсутствовал раствор дезинфекции.

В отношении ИП возбуждено дело об административном правонарушении, которое направили в суд. Мужчина получил административный штраф в размере 25 тысяч рублей. У коммерсанта имеется десять дней на обжалование постановления.

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