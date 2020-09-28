Югорчане услышат звуки сирен Фото: pixabay.com

В ХМАО пройдет комплексная проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Сирены завоют 2 октября с 10:30 до 10:50. Отмечается, что в период проверки запустят громкоговорящие устройства - сирены во всех муниципалитетах региона.

- Упомянутые учения носят плановый характер, - уточнили в Главном управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Югорчанам следует сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные информационные провокации где-либо.

Данное мероприятие будет проводиться в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне и для плановой технической проверки готовности комплексной системы экстренного оповещения населения.

Напомним, сигнал сирены с названием «Внимание всем!» служит для привлечения внимания населения в случае ЧС. Когда вы услышали такой сигнал, то нужно включить теле-, радиоканалы, послушать сообщение и действовать по данным рекомендациям.

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