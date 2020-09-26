Урайские пожарные побывали в гостях у воспитанников детского сада

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Урайские пожарные из 71-ой части побывали в гостях у воспитанников детского сада «Антошка». К детворе они приехали на большой красной машине, чем вызвали бурный восторг. Сначала дошколята с интересом разглядывали спасателей в боевой одежде, а познакомившись поближе, стали активнее и любознательнее.

-Мы знаем, что пожарные - это сильные и смелые люди, они могут спасать людей и животных, тушить пожары и делать много добрых дел, - наперебой высказывались малыши.

В ходе встречи ребята узнали много интересного: как устроена пожарная машина, каким оборудованием укомплектована, для чего нужен тот или иной инструмент, как спасатели дышат в дыму и какими средствами индивидуальной защиты пользуются.

Также сотрудники МЧС в доступной форме объяснили детям, как не допустить возникновения пожара, и что делать, если он всё-таки случился.

-Воспитание у детей безопасного поведения в повседневной жизни - одна из важных составляющих нашей работы, и мы очень рады, что сотрудники МЧС России регулярно помогают нам в этом. Пожарные не только напоминают о правилах безопасности, но и дарят детям хорошее настроение и много впечатлений, - отметили педагоги.