Для пожилых югорчан продлили режим самоизоляции Фото: pixabay.com

Глава ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба сообщила, что о 18 октября текущего года, в период режима повешенной готовности, продлевается режим самоизоляции для граждан из группы риска.

Под группой риска подразумевают: людей возраста 65+, беременных женщин, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Все условия продления режима для них остаются прежними.

- Также продлеваются ограничения на те виды деятельности, которые в настоящее время приостановлены, - уточнила губернатор Югры.

Наталья Комарова отметила на заседании регионального оперштаба, что в соцсетях очень много вопросов, которые связаны с большим количеством заболевших и предполагаемому возврату к ограничительным мерам.

- Мы все заинтересованы в том, чтобы быть здоровыми, чтобы наша экономика работала и восстановилась от последствий пандемии, - успокоила Наталья Комарова.

Напомним, что нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

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