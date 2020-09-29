Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Для пожилых югорчан продлили режим самоизоляции

Продление режима касается еще ряда категорий жителей региона
Руслан Савинов
КомментироватьОставить комментарий
Для пожилых югорчан продлили режим самоизоляции

Для пожилых югорчан продлили режим самоизоляции

Фото: pixabay.com

Глава ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба сообщила, что о 18 октября текущего года, в период режима повешенной готовности, продлевается режим самоизоляции для граждан из группы риска.

Под группой риска подразумевают: людей возраста 65+, беременных женщин, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. Все условия продления режима для них остаются прежними.

- Также продлеваются ограничения на те виды деятельности, которые в настоящее время приостановлены, - уточнила губернатор Югры.

Наталья Комарова отметила на заседании регионального оперштаба, что в соцсетях очень много вопросов, которые связаны с большим количеством заболевших и предполагаемому возврату к ограничительным мерам.

- Мы все заинтересованы в том, чтобы быть здоровыми, чтобы наша экономика работала и восстановилась от последствий пандемии, - успокоила Наталья Комарова.

Напомним, что нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельца кафе в Нягани оштрафовали за пренебрежение мерами профилактики коронавируса

ЭУ коммерсанта еще есть время обжаловать решение суда (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владельца кафе в Нягани оштрафовали за пренебрежение мерами профилактики коронавируса

ЭУ коммерсанта еще есть время обжаловать решение суда (подробнее)

Коронавирус в Югре 2020: последние новости