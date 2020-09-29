За прошлую неделю число случаев коронавируса в Югре выросло: почему?
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Глава ХМАО Наталья Комарова провела очередное заседание окружного оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. На встрече прозвучал ряд важных тезисов.
Так за минувшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Югре возросло относительно предыдущей. Также возникают новые очаги, в том числе связанные с завозом из южных регионов страны.
Кроме того, прибывающим в региона воздушным транспортом из-за рубежа необходимо обязательно соблюдать самоизоляцию до тех пор, пока не будет готов результат теста на COVID-19;
Напомним, что до 18 октября включительно в регионе продлевается режим самоизоляции для граждан из группы риска: люди возраста 65+, беременные , а также югорчане с хроническими заболеваниями.
Добавим, что каждый четвертый случай заражения коронавирусом за последнюю неделю связан с работниками промышленных предприятий, в динамике, к сожалению, наблюдается рост.
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