В Югре мать оставила четверых детей без еды в антисанитарии и отправилась «устраивать личную жизнь»

Не успели мы забыть историю с нижневартовским физруком, который подозревается в растлении школьниц, и скандалом с пляжной раздевалкой, обёрнутой в фотографии ветеранов, как на Югре прогремел очередной скандал. Речь идёт о жительнице посёлка Белый Яр Сургутского района, которая бросила четырёх детей без еды в квартире-свинарнике и уехала «обустраивать личную жизнь» на дачу к друзьям.

Никто бы и не знал о похождениях мамаши, если бы не рейд, которые устроили инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по ХМАО-Югре для проверки ситуации в семьях. Оказалось, что ребятишки в возрасте 7, 8, 11 и 12 лет находились одни дома: по их словам, маму они не видели три дня. Впрочем, «домом» их квартиру можно назвать с большой натяжкой. Повсюду – бычки, горы мусора и немытой посуды, на окнах – оторванные шторы, на полу – ножи и грязная одежда.

Окурки на столе. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

На кухне - горы грязной посуды. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Стоит ли говорить, что в холодильнике находились только объедки старой еды и непонятные субстанции.

В холодильнике - ничего. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Врачи, которые позже забрали детей на осмотр, сделали заключение: у детей есть паразитарные заболевания. Правда, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сейчас они находятся в Центре помощи семье и детям.

Пока дети голодали, 29-летняя мать находилась на даче у своих друзей и «искала себе мужа». Об этом женщина рассказала полицейским. В отношении неё составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За свою выходку женщина может максимум получить штраф – от 100 до 500 рублей. Сейчас все материалы дела переданы в органы опеки и попечительства.

Повсюду - бардак. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет по ХМАО-Югре заинтересовался ситуацией и организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сейчас они устанавливают, почему дети оказались в такой ситуации и как своевременно действовали органы опеки и попечительства, чтобы обеспечить права детей. Кстати, по данным силовиков, семья состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучная.