«Возмущению нет предела!»: В Югре пляжную раздевалку обтянули фотографиями ветеранов

Баннеры с символикой празднования Дня Победы и снимками ветеранов Великой Отечественной войны пошли в ход при обустройстве пляжа на озере Мертвое, что находится вблизи города Советский в Югре. У местных жителей возмущению нет предела: они утверждают, что ими обшили деревянную раздевалку и туалет. Со стороны улицы – белое полотно, а на входящих в раздевалку «смотрят» ветераны Великой Отечественной войны.

– Посмотрите, как чтят наших ветеранов! Сделали раздевалку и туалет, и обшили – вы только посмотрите! Тент с нашими ветеранами! Какие бессовестные! Какой кошмар, – возмущается автор видео.

Ветеранам тут не место.В Югре пляжную раздевалку обтянули фотографиями ветеранов. Такого обращения с героями Великой Отечественной войны никто не ожидал...

Запись в своем блоге опубликовал общественник Югорска Антон Пантин, наградив организаторов позорных строений недвусмысленной риторикой.

– Конченые идиоты! Вот так чтят память ветеранов участников Великой Отечественной войны в Советском районе. 9 мая прошло, можно и так использовать... На территории ответственности Набатова происходит надругательство над историей, за что предусмотрена уголовная статья. По отчетам патриотизм на высшем уровне. Зато деньги собирают с людей. Прокуратура бездействует, – уверяет общественник.

В происшедшем он винит лично главу Советского района Игоря Набатова. Под постом Пантина комментарий об инциденте оставили представители администрации. Власти направили заявление в отделение ОМВД России о проведении проверки информации в видео.

– Устройство такого сооружения из остатков указанного баннера является недопустимым и заслуживает не только публичного порицания, но и более серьезного наказания. Официальная информация по итогам проверки будет доведена до жителей Советского района, когда будут установлены все обстоятельства происшествия, – заверила администрация Советского района.

Баннеры с изображением ветеранов сняли. Теперь раздевалки выглядят так. Фото: администрации Советского района

Сработали представители власти очень оперативно. Общественник опубликовал видео утром, а уже к обеду заявление направили в полицию. К пяти часам вечера в комментариях под тем же постом администрация оставила фото той же беседки уже без баннеров ветеранов. Однако поразительно, чем сменили занавес в раздевалке – полупрозрачной полиэтиленовой пленкой. Общественник Пантин разразился новым громом на горе-работников.

– Какая-то клеенка тонкая и прозрачная. Они к тому же еще и извращенцы? Теперь будут наблюдать, как люди переодеваются! – ответил недовольный Пантин.

Многострадальной раздевалке Антон посвятил очередной свой пост в социальных сетях.

– Это какая-то порнография! Они там что ли извращенцы?! Скандальная история с обтянутой баннерами в виде портретов ветеранов Великой Отечественной войны раздевалки на озере Мертвое получило продолжение. Деревянный каркас обтянули прозрачной клеенкой так, что видно даже перекладины с других сторон. То есть можно откровенно подглядывать за переодевающимися людьми, – написал Пантин.

Напомним, это не первый случай скандального обращения с символикой Великой Отечественной войны в Югре. Ранее баннер с символикой праздника появился на фасаде алкомаркета в Сургуте. На рекламной плакате красовалась надпись «75 рублей за литр», а кружкам пенного улыбались красноармейцы.

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