«75 рублей за литр»: в Югре алкомаркет разместил рекламу с символикой 75-летия Победы

Югорская антимонопольная служба направила запрос в сургутский магазин, повесивший на своем фасаде рекламу в стиле 75-й годовщины Победы. Почему предприниматель сделал баннер с символикой Великой Отечественной войны, выясняют специалисты отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС ХМАО.

– Проверяем факт распространения рекламы, выясняем причины: почему сделана такая реклама. Связаться с рекламораспространителем по Интернету не удалось. Мы направили запрос в Сургут. Из-за удаленности городов придется подождать: ответ ждем в середине марта, – прокомментировал корреспонденту газеты «Комсомольская правда – Югра» представитель ведомства.

Возмутивший общественность баннер сняли с фасада маркетбара по адресу Югорская, 34. «Яндекс Карты» подсказывают, что там, в подвальном помещении, расположилась местная «наливайка» под названием «24 градуса». Таких в городе два, работают по франшизе, именуют себя как «Сеть круглосуточных бистро». Во «ВКонтакте» есть группа с названием «24 градуса», среди ее фотографий есть и снимок «праздничного» баннера, собравший гневные комментарии сургутян.

Баннер с символикой сразу сняли. Фото: администрация Сургута

Сам двор проходной: здесь школа, в доме два супермаркета, прочие магазины. Жители микрорайона увидели картину с двумя фронтовиками, чокавшимися кружками с пенным, с подписями «75 рублей литр» и «75 лет Победы». Авторы скандальной рекламы использовали официальный брендированный шрифт 75-летнего юбилея Победы, а сверху и снизу баннер венчало изображение развивающейся Георгиевской ленты. О таком «патриотизме» зашумели сургутские паблики в соцсетях, слух донесся до городской администрации. Пост негодования в своем аккаунте разместил и мэр Сургута Вадим Шувалов.

– Узнал сегодня о вопиющем факте: на одном из городских магазинов, торгующих алкоголем, появилась незаконная реклама. На ней автор провел «остроумную» аналогию между 75-летием Победы и стоимостью товара. Это возмутительно. Великая Победа — святой праздник для каждого из нас, осквернять его непозволительно, – написал глава Сургута.

Как выяснилось, владельцы баннера не согласовали размещение баннера с департаментом архитектуры города, а кроме того использовали в рекламе изображение спиртосодержащей продукции официальной символики 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Полиция установила личность «предприимчивого» бизнесмена, вручила ему предписание. Скандальный баннер демонтировали в течение суток. Однако ему все же придется заплатить штраф за нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной продукции. После проверки ФАС Югры даст собственную оценку содержанию рекламы и определит степень вины правонарушителя.