Следователи Югры проводят проверку: мать бросила голодными четверых детей дома на три дня

В ХМАО на основании сведений, размещенных в СМИ, об оставлении жительницей г.п. Белый Яр Сургутского района четверых детей без присмотра, организована процессуальная проверка.

- По предварительным данным, четверо детей возрастом 7, 8, 11 и 12 лет, в течение трех дней находились дома одни без присмотра взрослых:

- Они были без еды и в антисанитарных условиях. Их 30-летняя мать в это время находилась в компании знакомых. Семья состоит на учете как неблагополучная, - сообщил в пресс-службе СУ СК по ХМАО. Сейчас после медобследования, дети помещены в центр помощи семье и детям.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе полноту действий органов опеки и попечительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.