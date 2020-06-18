2020-06-18T10:56:02+03:00
Общество

Следователи Югры проводят проверку: мать бросила голодными четверых детей дома на три дня

Семья состоит на учете как неблагополучная
Руслан Савинов
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Следователи Югры проводят проверку: мать бросила голодными четверых детей дома на три дня. Фото УМВД по ХМАО.Следователи Югры проводят проверку: мать бросила голодными четверых детей дома на три дня. Фото УМВД по ХМАО.
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В ХМАО на основании сведений, размещенных в СМИ, об оставлении жительницей г.п. Белый Яр Сургутского района четверых детей без присмотра, организована процессуальная проверка.

- По предварительным данным, четверо детей возрастом 7, 8, 11 и 12 лет, в течение трех дней находились дома одни без присмотра взрослых:

- Они были без еды и в антисанитарных условиях. Их 30-летняя мать в это время находилась в компании знакомых. Семья состоит на учете как неблагополучная, - сообщил в пресс-службе СУ СК по ХМАО. Сейчас после медобследования, дети помещены в центр помощи семье и детям.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе полноту действий органов опеки и попечительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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