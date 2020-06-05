В Нижневартовске физрука подозревают в растлении школьниц, но жители считают, что дело сфабриковано

Бывшие ученицы школы №21 Нижневартовска обрушились с обвинениями в адрес своего 59-летнего учителя физкультуры Флюра Г. К делу подключились следователи. По их версии, преподаватель целых пять лет (с 2015 по 2020 годы) развращал учениц. Информация появилась в соцсетях и взбудоражила общественность.

Задержание учителя физкультуры, обвиняемого в растлении несовершеннолетних.

Следствие установило трех потерпевших девушек, двум из которых на момент преступления было 15 лет, ещё одной – 16. Учителю физкультуры предъявлены обвинения по статье "развратные и иные насильственные действия сексуального характера". Накануне городской суд Нижневартовска рассмотрел ходатайство следователя, после чего обвиняемого заключили под стражу. Были ли еще эпизоды, предстоит установить следователям, однако некоторые жители считают, что дело против физрука сфабриковано.

«Порядочный человек»

Те, кто верят в порядочность мужчины, призвали подписать петицию в его защиту (на момент написания материала подписи поставили более 700 человек). Инициативная группа адресовала петицию окружному Следкому.

– 1 июня 2020 года учителя 21 школы Нижневартовска Флюра Г. задержали по подозрению в педофилии и доставили в СИЗО. Большинство его учеников как настоящих, так и уже окончивших школу, а также люди, которые знают его долгое время лично, считают и твердо уверены в том, что это клевета, а дело сфабриковано. За более чем тридцатилетний стаж он зарекомендовал себя как высококвалифицированный педагог и порядочный человек. Этой петицией мы, его ученики, хотим обратить внимание общественности к данной ситуации с тем, чтобы полностью восстановить доброе имя учителя, снять с него все обвинения и привлечь к ответственности людей, оклеветавших его, – обратились вартовчане.

На задержание учителя приехал ОМОН и 3 машины полиции. Фото: Людмила Назарова (ЧП в Нижневартовске)

Узнав о том, что их любимый преподаватель оказался замешан в скандале, выпускники 21-й школы ринулись наперебой защищать мужика. Свечку, конечно, не держали, но уверены: всё - фарс.

– Лично знаю этого учителя около 12-15 лет, сам отучился у него. Могу сказать, что он - мужчина адекватный и здравомыслящий, считаю что это все фальсификация и тут надо конкретно разобраться. Уверен, что он никогда не смог бы так поступить, все, что написано про него – вранье. Он - один из самых уважаемых учителей в принципе и человек такого статуса не может позволить себе подобное действие, - рассказывает бывший ученик школы.

Фото: www.nsportal.ru

Зато конкретно попало самим заявительницам. Люди считают, что "нельзя верить словам каждой глупой малолетки, которые могут выдумать всё что угодно".

– Своих дочерей тоже не [блудницами] растить нужно. Знаю его как прекрасного человека и семьянина. Какие есть доказательства, кроме болтовни тупорылых подростков? Кажется, нынешняя молодежь, подростки абсолютно не вызывают доверие, судя по их поступкам и действиям. Сейчас девочки сами прыгают на парней, мужчин, а потом бегают, кричат «изнасилование». Почти 2,5 месяца карантина и тут, здравствуйте, три девицы решили бороться за справедливость? Возраст девиц какой? Характеристика? Поди прибухнули и решили от скуки поразвлечься! – написала одна из вступивших в беседу вартовчанок.

Судя по переписке, пока из доказательств только одно слово против другого. Скриншот из группы "ЧП [В] Нижневартовске" в соцсети "ВКонтакте"

«Как Чикатило»

В другом лагере к делу о физруке отнеслись скептически, даже Чикатило припомнили.

– На него завели уголовное дело. Вы человека защищаете в таком ужасном поступке только потому, что он был хорошим учителем и семьянином?? Ну, так Чикатило тоже был очень хорошим и добрым человеком, жену свою любил и детей, ему это не помешало делать те чудовищные вещи, как с девочками, так и с мальчиками, и оставаться при этом, еще очень долго потрясающим и любящим семьянином, – обрушилась с противовесным мнением пользователь Lera Antonova.

По мнению горожан, абсолютно любой человек может оказаться психопатом, насильником или убийцей, тогда как его близкое окружение может даже не подозревать об этом.

– Как вы себе позволяете защищать человека, который домогался до несовершеннолетних, применял насилие и угрожал расправой, разрушив детские психики? Да, еще многое не подтверждено и будет расследоваться (я не знакома лично с пострадавшими), но своими высказываниями вы оправдываете насилие и потенциального насильника. То, что этот человек был вашим (ваших детей) учителем, а также вы знаете его как хорошего и примерного, ни о чем не говорит, – считает она.

Горожане защищают обвиняемого. Скриншот из группы "ЧП [В] Нижневартовске" в соцсети "ВКонтакте"

Что известно об учителе?

Информации о физруке в Интернете немного. В социальной сети работников образования Флюр рассказывает, что родился в Башкирии (город Янаул), окончил Курганский государственный педагогический институт. Квалификация - учитель физической культуры высшей категории. Среди хобби называет игру в хоккей, футбол, шахматы и шашки, путешествия и книги.

Фото: скриншот с сайта www.nsportal.ru

ОФИЦИАЛЬНО

- Длительное время девушки не решались обращаться в правоохранительные органы боясь огласки и расправы со стороны учителя. Помимо высказывания прочих угроз, он мог повлиять на результаты итоговой аттестации школьниц. Информация о противоправном поведении стала известна от подруги одной из потерпевших, которая обратилась к следователям с просьбой проверить информацию. В ходе проверки и опроса учениц, а также педагогического состава учебного заведения, факт домогательства к несовершеннолетним подтвердился, - рассказали в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Кроме того, следователи проверят, скрывало ли факты преступления руководство школы, которому ученицы уже сообщали о непристойном поведении учителя.

КСТАТИ

После грандиозного скандала на сайте школы опубликовали номер телефона горячей линии «Ребенок в опасности», которая работает с сообщениями граждан о готовящихся или совершенных преступлениях в отношении детей. Югорчане, которые обладают какой-либо информацией, могут обратиться по номеру «123», либо абонентский номер 8 (3467) 32-81-71 (в рабочее время), а также 8-902-814-74-23 (сообщения принимаются круглосуточно).

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