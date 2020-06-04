2020-06-04T09:42:00+03:00
Происшествия

Учителю – педофилу в Нижневартовске предъявлено обвинение

Мужчина заключен под стражу
Руслан Савинов
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Учителю – педофилу в Нижневартовске предъявлено обвинениеУчителю – педофилу в Нижневартовске предъявлено обвинениеФото: pixabay.com
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В Югре продолжается расследование уголовного дела в отношении 59-летнего учителя физкультуры.

Как сообщалось ранее, учитель одной из школ Нижневартовска с 2015 по 2020 год, неоднократно, с применением насилия совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц.

- Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по статья «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего» и «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста», - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Накануне городской суд Нижневартовска рассмотрел ходатайство следователя заключил обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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