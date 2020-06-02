2020-06-02T22:17:48+03:00
Происшествия

Учителя физкультуры в Нижневартовске подозревают в педофилии

Установлены три потерпевшие
Руслан Савинов
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Учителя физкультуры в Нижневартовске подозревают в педофилии. Фото СУ СК по ХМАО.Учителя физкультуры в Нижневартовске подозревают в педофилии. Фото СУ СК по ХМАО.
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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Нижневартовска. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Развратные и иные насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия подозреваемый был учителем физкультуры одной из школ Нижневартовска:

- С 2015 по 2020 год он неоднократно с применением насилия совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц. Установлены три потерпевшие, двум из которых на момент совершения противоправных действий было 15 лет, одной – 16, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Долгое время девушки не решались обращаться в правоохранительные органы: они боялись огласки и расправы со стороны учителя, который к тому же грозил плохими оценками. О противоправном поведении стало известно от подруги одной из потерпевших.

Добавим, что 1 июня подозреваемый задержан при попытке убежать из школы. Сейчас мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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