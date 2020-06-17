2020-06-17T15:01:48+03:00
Общество

Югорчанка бросила на три дня своих четверых детей дома голодными

Органы опеки разбираются в инциденте
Руслан Савинов
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Югорчанка бросила на три дня своих четверых детей дома голодными. Фото УМВД по ХМАО.Югорчанка бросила на три дня своих четверых детей дома голодными. Фото УМВД по ХМАО.
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В Сургутском районе женщина привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В ее квартире были обнаружены четверо малолетних детей без присмотра. Их мать три дня не появлялась дома. В квартире были антисанитарные условия, отсутствие еды.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних решили поместить несовершеннолетних в больницу. При осмотре врачами у ребят был выявлено паразитарное заболевание, - рассказали стражи порядка.

Нерадивую мать отыскали на даче у ее друзей. Она пояснила, что эти дни занималась устройством личной жизни.

В отношении 30-летней женщины составлен административный протокол. Материалы переданы в органы опеки и попечительства для принятия решения. Сейчас дети находятся в центре помощи семье и детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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