Югорчанка бросила на три дня своих четверых детей дома голодными
В Сургутском районе женщина привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В ее квартире были обнаружены четверо малолетних детей без присмотра. Их мать три дня не появлялась дома. В квартире были антисанитарные условия, отсутствие еды.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних решили поместить несовершеннолетних в больницу. При осмотре врачами у ребят был выявлено паразитарное заболевание, - рассказали стражи порядка.
Нерадивую мать отыскали на даче у ее друзей. Она пояснила, что эти дни занималась устройством личной жизни.
В отношении 30-летней женщины составлен административный протокол. Материалы переданы в органы опеки и попечительства для принятия решения. Сейчас дети находятся в центре помощи семье и детям.
ИСТОЧНИК KP.RU