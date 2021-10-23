Коронавирус в Югре. Последние новости на 23 октября 2021 года: умерли 14 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 23 октября 2021 года. На территории Ханты-Мансийского автономного округа, за сутки зафиксировано и подтверждено 243 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. Больше всего случаев заражения выявлено в Сургуте – 63 человека. В тяжёлом состоянии находятся 170 пациентов, 135 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки от коронавируса скончались 14 человек и вылечились 156 жителей региона.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрирован 62 случая, 18-29 лет – 20 случаев, 30-49 лет – 92 случая, 50-64 лет – 47, старше 65 лет – 22. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 228 случаев, источник инфекции устанавливается в 4 случаях, 11 случаев завозных. Среди детей (учащиеся, воспитанники) выявлено 62 случая COVID-2019, среди рабочих – 51 случай, среди служащих – 47, среди медицинских работников – 19, среди пенсионеров – 35. В категории «иные» установлено 29 случаев.

За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 064 летальных исхода. Полностью выздоровели 25 453 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Из последних новостей:

В Белоярском районе продолжается прививочная кампания. Уже больше 13 тысяч человек привиты от коронавируса, это 80,9% от общего числа взрослого населения, подлежащего вакцинации и не имеющего к ней противопоказаний.

Три амбулаторных ковидных центра Сургута перешли на круглосуточный режим работы. Это связано с большим количеством пациентов.

В Ханты-Мансийске растет число вакцинированных, социальная акция «Мы привиты от COVID-19» продолжается - предприятия, в которых привита большая часть сотрудников, размещают на здании зеленую табличку с надписью: «С заботой о вас — мы привиты от COVID-19».

Власти Югры, из-за роста заболеваемости коронавирусом, до двух недель продлят школьные каникулы в 13 муниципалитетах округа. Дети будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября.