Больше 13 тысяч жителей Белоярского района поставили прививку от COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Белоярском районе продолжается прививочная кампания. Уже больше 13 тысяч человек привиты от коронавируса и почти 6 тысяч - от гриппа. Причем из общего количества привитых от гриппа 2 тысячи - дети. Защищают себя прививкой и люди преклонного возраста: 623 пенсионера старше шестидесяти лет прошли вакцинацию.

По информации районной больницы, на сегодня случаев гриппа на территории не зарегистрировано, но с начала сентября зафиксировано 736 случаев ОРВИ. В выходные дни прием заболевших с признаками респираторной инфекции ведут в отделении профилактических осмотров с 9.00 до 15.00.

От коронавируса привились 80,9% от общего числа взрослого населения, подлежащего вакцинации и не имеющего к ней противопоказаний. Всего в районе зарегистрировано 568 случаев коронавируса, 13 человек скончались и 544 выздоровели.

Прививку от ковида можно поставить в поликлинике и в мобильном пункте ТРЦ «Оазис Плаза».