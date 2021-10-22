Амбулаторные ковидные центры Сургута перешли на круглосуточный режим работы Фото: Администрация Сургута

Три амбулаторных ковидных центра Сургута перешли на круглосуточный режим работы. Полный цикл быстрой диагностики в амбулаторных условиях оказывают в специальных ковидных центрах, расположенных в поликлиниках №1, №2 и №4. Скорая привозит больных в центры, чтобы ускорить диагностику и разгрузить приемное отделение госпиталя.

За сутки в амбулаторные центры обращаются около 300 человек. За ночь поступает 96 обращений. Всем, кому требуется томография, она проводится - это примерно 200 исследований. Около 50 человек отправляют на госпитализацию.

Из-за повышенного объема работы и количества пациентов в ковидных отделениях поликлиник увеличился рабочий день врачей. В таких условиях они уходят домой не раньше полуночи. На помощь врачам поликлиник привлекают специалистов из других медицинский учреждений.