Осенние каникулы у школьников Югры начнутся на неделю раньше Фото: Татьяна Коркина

Власти Югры, из-за роста заболеваемости коронавирусом, до двух недель продлят школьные каникулы в 13 муниципалитетах округа. Дети будут отдыхать с 25 октября по 7 ноября. Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Как отмечают Оперштаб региона, ежесуточный показатель заболеваемости в округе вырос более чем на 70%. По последним данным, за сутки зарегистрировано 243 больных коронавирусной инфекцией - это максимум заражений в Югре с июля 2020 года.

- В регионе превышено среднеокружное значение интенсивности показателя заболеваемости. С учетом коэффициента распространения новой коронавирусной инфекции и темпов прироста заболеваемости на территории Лангепаса, Ура, Нефтеюганска, Югорска, Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Покачей, Кондинского, Советского, Белоярского, Ханты-Мансийского и Березовского района рекомендуется установить в образовательных организациях период осенних каникул с 25 октября по 7 ноября - сообщил директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.