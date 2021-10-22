Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 октября 2021 года увеличилось на 243 человека Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 243 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах. С марта прошлого года в регионе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 79 819 случаев новой коронавирусной инфекции.

Картина заболеваемости за день выглядит следующим образом: Сургут опережает все муниципалитеты округа по количеству зараженных. Там за сутки заболело 63 человека. В

Нижневартовске – 33 пациента с коронавирусом; в Ханты-Мансийске – 29 подтвержденных случаев. Далее идут Нефтеюганск – 18, Нягань – 14 и Советский район – 9. По 8 случаев заражения зарегистрировано в Сургутском, Октябрьском, Кондинском и Березовском районах. По шесть человек зафиксировано в Югорске и Радужном, а по пять в Мегионе и Лангепасе. В Когалыме и Покачах по 4 человека. В Урае – 3, Нефтеюганском районе – 3,

Нижневартовском районе – 3 и Пыть-Яхе – 3. Ханты-Мансийский район – 2, Белоярский район – 1 зараженный.

На момент выявления у 214 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Контакт установлен в 238 случаях, по 4 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 18 936, сняты с наблюдения – 332 241 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 7 899 человек, всего прошли обследование 2 366 281югорчанин.

Состояние 170 пациентов остается тяжелым, 135 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 249 человек. За сутки выписаны по выздоровление 156 человек, за весь период пандемии вылечились 75 084 югорчанина.