С начала купального сезона на водоемах ХМАО погибли 30 человек

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

По состоянию на 22 июля 2026 года на водных объектах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры зарегистрировано 39 происшествий, в результате которых погибли 30 человек, в том числе 6 детей. Были спасены 24 человека, из них 5 детей. Такие печальные цифры привели в МЧС России по ХМАО-Югре.

Только за минувшие сутки в Берёзовском и Нефтеюганском районе в необорудованных для купания местах на реках утонули двое мужчин. С начала навигационного периода произошло 7 аварийных происшествий с маломерными судами, в которых погибли 7 человек. Одна из трагедий произошла в начале июня в Октябрьском районе рядом с пгт Приобье.

Чаще всего люди гибли по причине купания в необорудованных местах, нарушений правил эксплуатации плавательных средств и отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых.

На сегодня в эксплуатацию в Югре официально введены 7 пляжей.

МЧС России напоминает:

- не оставляй детей у воды без присмотра;

- не игнорируй знак «Купание запрещено»;

- купайся только на оборудованных пляжах - там дежурят спасатели;

- всегда надевай спасательный жилет при выходе на воду на маломерном судне;

- не заплывай за буйки — тебе может не хватить сил на обратный путь;

- не умеешь плавать - отдыхай на берегу.

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