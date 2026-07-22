В Югре неизвестный водитель сбил насмерть дикую уточку с тремя утятами в районе Озёрного парка «Картопья»

Скрин с видео Евгения Буренкова тогда еще живых уточки и утят

Глава Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Евгений Буренков в социальных сетях поделился печальным известием. Неизвестный водитель сбил дикую маму-утку с ее тремя малышами. Семейство обжилось этой весной в районе Озёрного парка «Картопья». Ранее глава уже делился видео этого семейства, которое пересекало проезжую часть, а водители терпеливо ждали, когда они окажутся на другой стороне обочины.

- До середины июля семейство каждый день благополучно следовало привычным маршрутом через проезжую часть по улице Киевской. В один из дней молодая утка и три её утёнка погибли. Со слов очевидцев, они были сбиты автомобилем при движении в сторону озера. Такую историю мне сегодня рано утром рассказали посетители нашего парка и охранник, – рассказала Евгений Буренков.

Глава Советского района попросил водителей обратить внимание на специальные информационные аншлаги, предупреждающие о возможном появлении на проезжей части пернатых обитателей водоёма. В настоящее время на озере и прилегающей к нему территории живут около 20 уток с утятами, и часть из них ежедневно пересекает этот участок дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Нижневартовске лось напоролся на школьный забор и погиб