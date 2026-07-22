Фото: Типичный краб 86 | Нижневартовск

Стало известно, где пропорол брюхо лось, который бегал по 14 микрорайону в городе Нижневартовске, а потом его туша была обнаружена на парковке между двумя автомобилями по улице Ленина, 27.

По данным сообщества «Типичный краб Нижневартовск», лось пришел к нам из леса со стороны вокзала в 3:06. Его маршрут лежал через 11-й и 14-й микрорайоны. Животное вышло он со стороны железнодорожных путей, прошёл через лес, где старое кладбище, вышел в микрорайон Северный и потом побежал в 11-й, а затем в 14-й микрорайон, где неудачно прыгнул через забор школы №3. В 3:32 уже раненый лось бегал у дома Ленина, 29а. Отследив камеры видеонаблюдения выяснилось, что животное вспороло себе брюхо о забор школы №3. Сперва испуганный лось метался по городу, а потом выскочил на дорогу, где увидел проезжающие машины и сиганул в сторону дворов. Там он и получил свои смертельные раны.

Авторы сообщества сходили посмотреть на тот самый забор и даже обнаружили следы крови на дорожке у школы №19. После их догадки подтвердили подписчики. Они поделились видео и фото.

- Теперь точно понятно, где запрыгнул лось на территорию 3-й школы. Это произошло со стороны дома Мира, 76. А позже ему пришлось ещё и выпрыгивать обратно. За видео благодарим подписчиков, позже туда приехала Росгвардия, говорится в посте.

Добавим, что администрация Нижневартовска в то же утро вывезла тушу погибшего лося и уничтожила.

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