Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

Страшное видео записали сразу несколько камер видеонаблюдения в Нижневартовске. Этой ночью по городу бегал молодой раненый лось. У животного волочились кишки.

Фото: ЧП Нижневартовск. Происшествия

По ночному Нижневартовску бегал лось с вывалившимися кишками ЧП Нижневартовск. Происшествия

- Ночью во дворе 14 микр ходил раненый лось, где он сейчас и что с ним неизвестно, – говорится в сообщении тг-канала «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Позже горожане обнаружили части внутренних органов на газоне. Животное явно погибло. При таких травмах выжить – не реально.

Шокированные видео горожане только и смогли сказать: «Боже, как же ему больно!».

- Или железякой себе брюхо распорол или подранок. Медведь мог напасть. Вот он к людям и вышел. Но лучше к нему не приближаться, – с уверенностью комментирует пост вартовчанин.

Фото: Юлия Коропецкая

Как оказалось, лося видели на перекрестке улиц Интернациональная-Чапаева, а потом уже в 14 мкр. В администрации города подтвердили, что туша погибшего лося была обнаружена и вывезена.

- В районе дома по улице Ленина, 27, был найден лось без признаков жизни. На месте работала следственная группа. Тело вывезли, – прокомментировали в мэрии Нижневартовска.

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