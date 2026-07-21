Житель Сургута сделал толпе шумных подростков замечание и был жестоко избит

После избиения мужчина смог подняться с земли и, шатаясь, покинуть место происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Толпа подростков жестоко избила мужчину в Сургуте после его замечания за шум. Все произошло во дворе многоэтажного дома Тюменский тракт, 2. Момент разборок попал на видеокамеры наружного наблюдения.

Около десяти подростков поздним вечером толпились возле подъезда и сильно шумели. Вышел мужчина, который сделал ребятам замечание.

Тут же несколько парней набросились на него и стали избивать руками и ногами. Били мужчину и по голове. В это время девушки из этой толпы просто наблюдали за происходящим. После избиения мужчина смог подняться с земли и, шатаясь, покинуть место происшествия. Инцидентом уже заинтересовались следователи.

- По поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре М.В. Мокшина следственным отделом по городу Сургут по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, – прокомментировали в СУ СК по ХМАО-Югре.

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