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НовостиОбщество21 июля 2026 4:40

Жаркая сухая погода в ХМАО привела к росту лесных пожаров

К росту лесных пожаров привела жаркая сухая погода в ХМАО
Нина БАРИНОВА
Скрин с портала ИАС Лесные пожары

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

Установившаяся жаркая и сухая погода почти на всей территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стала причиной увеличения количества лесных пожаров. Площадь возгорания выросла с 30 га до более чем 800 га всего за пять дней.

По данным Авиалессохраны Югры на утро 21 июля в регионе действуют 18 лесных пожаров на общей площади 811,2 га. Они полыхают в Нижневартовском, Сургутском, Нефтеюганском и Берёзовском районах. В настоящее время 4 пожара локализованы на общей площади 59,4 га. На тушении работают 242 человека. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. За минувшие сутки выявлено 9 новых лесных пожаров. Всего за 2026 год зарегистрировано 362 лесных пожара на общей площади 36274,85 га.

Напомним, что в начале площадь лесных пожаров в ХМАО превышала 12500 га в сутки.

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