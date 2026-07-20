Пенсии в ХМАО оказались одними из самых высоких в России

Россияне считают достойной среднюю пенсию от 75 тысяч рублей в месяц Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в топ-5 регионов России по размеру пенсий. На сегодня средний размер выплат составляет нищенские 37 097 рублей, но это признано высокой пенсией, ведь по стране средняя пенсия составляет всего 25 402 рублей.

По мнению аналитиков РИА, жутко богатые пенсионеры живут в Чукотском автономном округе. Здесь пенсионерам платят 42 270 рублей. При этом ценники на продукты, проезд и коммуналку не указывается, а они катастрофически высокие.

На втором месте по богатству дедули и бабули из Ненецкого автономного округа – 38 831 рублей. На еду хватит, а вот на санатории и дорогостоящие лекарства уже нет.

Пенсионеры из Камчатского края выживают на 37 662 тысяч рублей. Расходы тоже никто не посчитал. А они дикие.

На четвертой строчке вновь отдаленная российская территория - Магаданская область и 37 582 рублей средней пенсии. Выезжать на курорты на такую большую пенсию местные жители не могут себе позволить.

Пятое место у ХМАО. Пока другие российские пенсионеры тихо завидуют своим согражданам из пятерки "богачей", югорчане шумно вздыхают, получая эти крохи.

Ранее проводилось исследование среди россиян, какой должна быть заработная плата и пенсии в современной России для того, чтобы жилось не богато, но комфортно. Для работающих среднюю заработную плату россияне назвали в 250 тысяч рублей, для пенсионеров от 75 тысяч рублей, что в разы расходится с реальностью.