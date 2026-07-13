На реке в Югре перевернулась лодка. Есть погибшие

Фото: МЧС Росси по ХМАО-Югре

Трагедия произошла протоке Моготтэвымпосл рядом с пгт. Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 12 июля. Перевернулась лодка, в которой находились двое людей. Один человек погиб.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в лодке находилась супруги. Мужчина утонул, а женщина самостоятельно выбралась из воды. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

МЧС Югры предупреждает:

- купайся только на официально оборудованных и задекларированных пляжах;

- категорически запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей без присмотра у воды ни на минуту;

- не заплывай за буйки и не удаляйся на значительное расстояние от берега;

- соблюдай правила безопасной эксплуатации маломерных судов;

обращай внимание на предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки.

При возникновении экстренной ситуации незамедлительно звони по телефону 112.

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