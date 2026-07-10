Бывшего 83-летнего главу ПФР из ХМАО Гончарука отправят в тюрьму за попытку убить мэра

Скрин с видео Суды Югры

83-летний бывший глава Пенсионного Фонда России Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Юрий Гончарук отравится в колонию строгого режима на 10 лет за попытку убить главу Нижневартовска Юрий Тимошкова. Учитывая возраст арестанта, этот срок может стать для него пожизненным.

По данным «Судов Югры», бывший глава ПФР Нижневартовска Юрий Гончарук был признан виновным в организации покушений на мэра города Юрия Тимошкова спустя 27 лет после совершения преступления. Пожилого Гончарука задержали прямо в зале суда.

Еще один фигурант дела, Мумади Кадыров, получил 15 лет лишения свободы за установку взрывного устройства в служебный автомобиль Тимошкова.

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