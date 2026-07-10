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НовостиПроисшествия10 июля 2026 6:02

В Сургуте многодетный отец получил более 1 млн рублей пособий на детей, которые проживали в Средней Азии

В Сургуте осудят мужчину, который получил более 1 млн пособий на детей, проживающих за границей
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Следователи Сургута Ханты-Мансийского автономного автономного округа - Югры возбудила уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в отношении многодетного отца.

По данным ведомства, в 2024 году мужчина представил в уполномоченные органы документы, подтверждающие регистрацию четверых детей в городе Сургуте, чтобы получать на них пособия. Однако двое его детей жили на родине многодетного отца – в Средней Азии. При этом новый россиянин получил на своих детей социальные выплаты на сумму более 1 млн рублей.

Прокуратура организовала проверку и направила материалы проверки в органы внутренних дел, по результатам которого было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере».

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