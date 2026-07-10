В Югре с начала купального сезона утонули 25 человек, в том числе 6 детей

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Печальной статистикой поделилось МЧС России по Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С начала купального сезона текущего года в регионе утонули 25 человек, 6 из которых – дети. Всего было зарегистрировано 34 происшествия. Спасателям удалось вытащить из воды 23 человека, из них 5 детей. Почти все трагедии произошли в запрещенном для купания месте.

В ведомстве предупреждают, что за купание в запрещённых зонах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 500 до 2000 рублей. Отдельная мера ответственности установлена для родителей: за нахождение детей у водоёмов без присмотра также грозит предупреждение или штраф в размере от 500 до 2000 рублей. Напомним, что в июне в Сургуте утонули двое детей из одной семьи. Девочки были родными сестренками. Дети вместе с родителями купались на пожарном водоеме в СОТ.

МЧС России рекомендует:

- купайся только в официально разрешённых и оборудованных местах;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей у воды без присмотра взрослых ни на минуту;

- не заплывай за буйки и не приближаться к судам;

- не ныряй в незнакомых местах — можно удариться головой о дно или коряги;

- не используй для плавания самодельные средства (доски, камеры, матрасы) — они могут не выдержать веса.

- при возникновении происшествий звони по телефону 112.

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