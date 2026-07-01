Вас спасут стрекозы: Жители Югры умоляют власти спасти их от полчищ гнуса

Стрекоза питается мошками Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Миллионы комаров, полчища мошек, слепней и прочего гнуса измучили жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Тучи кровососов одолевают людей и вовсе не в лесу или на пляже, а прямо в городе. Родители боятся выводить на детские площадки детей, который уже искусаны насекомыми.

- Уважаемая администрация Нижневартовска! Ну неужели вам самим комфортно находиться в городе? А дома что у вас? У нас вот на 5 этаже рой мошек уже залетает домой, причем сетки на всех окнах. В такую жару невозможно выйти на улицу и погулять с ребенком, так и теперь дома невозможно сидеть. Окно не открыть, ребенок весь искусанный. Репеллентные средства работают в круглосуточном режиме дома, и все равно даже в квартире находиться невозможно, – выражает боль вартовчанка в тг-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Женщину поддерживают и другие горожане: «Администрация, сколько можно терпеть этот гнус на улице! Сами-то передвигаетесь по улице, пешком? Это же катастрофа огромного масштаба! Делайте что-нибудь с мошками, в городе!».

Точно такие же жалобы отправляют жители всех городов Югры: «Выйти на улицу с детьми просто невозможно - город буквально атакуют полчища мошек и комаров. Невозможно ни погулять на площадке, ни дойти до магазина. Обрабатываются ли парки и общественные пространства от гнуса? Просим обратить внимание на проблему и провести локальную обработку хотя бы в местах массового отдыха», - требуют югорчане.

Энтомологи и биологи рассказали, почему в этом году от гнуса страдают жители сразу несокльких регионов России, в число которых и вошла Югра. Минувшая зима выдалась экстремально снежной. По этой причине почва не промерзла слишком глубоко, и отложенные с осени яйца и личинки насекомых благополучно пережили зиму.

Далее началось затяжное половодье. Затопление прибрежной растительности создали идеальную кормовую базу и огромную площадь для прикрепления личинок. Жара прогрела воду, а личинки благополучно в ней обратились в насекомых.

В Роспотребнадзоре ХМАО-Югры отметили, что гнус - а это комары, мошки, мокрецы, оводы, обитает практически на всех континентах, за исключением Антарктиды и зоны пустыни Сахара. Особенно много мошек водится в таежных регионах, в лиственных лесах с высокой влажностью, а также возле водоемов.

Укусы мошкары сопровождаются болью, отечностью, сильным покраснением и нестерпимым зудом. Может даже поднятья температура. А мошки еще и переносят многочисленные заболевания такие как: сибирская язва, туляремия, чума и прочие. Укус мошки действительно опасен, особенно для аллергиков, ведь в слюне насекомых содержатся вещества, относящиеся к группе сильных гемолитических ядов. Массовые нападения мошкары на пасущиеся стада животных иногда могут вызвать падеж скота. Все эти факторы заставляют человека вести борьбу с мошками, хотя до сих пор на 100% эффективного средства так и не создано.

Однако гнус несет пользу. Он является пищей для животных и молоди рыбы. Кроме того. бороться с гнусом помогут стрекозы. Когда появляются стрекозы, мошки исчезают.

Методы массового истребления мошки в населенных пунктах с использованием инсектицидов являются малоэффективными и вредными для экологии региона и опасными для здоровья человека.

ПАМЯТКА

Как уберечься от укусов насекомых

- не располагайтесь на отдых вблизи водоемов, берега которых поросли бурной растительностью;

- в период активации лета мошки старайтесь надевать одежду не слишком светлых тонов, максимально прикрывающую тело;

- избегайте длительного нахождения в заболоченных низменностях и влажных, тенистых лесах;

- исключите как места для пикника или загородной прогулки территории рядом со скотоводческими хозяйствами.

Используйте репелленты или фумиганты

Репелленты представляют собой отпугивающие мошкару вещества в виде спреев, мазей и различных сильно пахнущих лосьонов, изготовленных промышленным способом или самодельных (на основе народных рецептов). Они наносятся на открытые участки тела, блокируя обонятельные рецепторы мошек. Фумиганты имеют совершенно иной принцип действия: они содержат в своем составе токсичные вещества, вызывающие гибель мошек.

Народные средства

Обычное растительное масло (лучше рафинированное) в течение 2-3 недель настоять в темном и прохладном месте на бутонах гвоздики, листьях полыни, петрушки, табака, эвкалипта, пихтовых веточках, стручках ванили или семенах аниса. Затем масло следует процедить и при необходимости смазывать им участки тела.

На основе детского крема или обычного вазелина можно сделать мазь, включив в нее измельченные листья лаванды, соцветия черемухи, базилик, розмарин, измельченный в кашицу чеснок или мелко натертую цедру лимона.

В разбавленные до 30-35 градусов 500 мл спирта или водки поместить скорлупу грецкого ореха (примерно 250 г), добавить туда же 10-15 капель камфорного масла или 30-40 капель масла перечной мяты. Через пару дней данной настойкой можно пользоваться, смазывая кожу смоченным в жидкости тампоном.

Намазать открытые участки тела ванилином, который продается в пакетиках. Запах ванили отпугивает мошек.

Перед использованием данных средств обязательно проведите пробу на аллергические реакции: минимальное количество препарата нанесите на свое запястье и понаблюдайте – не покраснеет ли или не начнет в этой области зудеть кожа.

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