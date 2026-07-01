Теперь их семь: В Югре открыты для купания еще два пляжа

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

На 1 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре введены в эксплуатацию семь пляжей, на которых можно безопасно купаться в воде. За сутки были официально открыты еще два пляжа.

- По состоянию на 1 июля на территории автономного округа введены в эксплуатацию новые пляжи, подготовленные для безопасного отдыха населения у воды. Нижневартовский район – два пляжа: на озере Долгое и на озере Кедр, – рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре.

Напомним, югорчане могут загорать и плескаться на следующих пляжах: на озере Сырковый Сор в сельском поселении Салым Нефтеюганского района, на озере Зеркальное в посёлке Приобье Октябрьского района, на озере Окунёво в Советском районе, на озере Нешинелор в городе Белоярский, а также на протоке Каюковская в городе Лангепасе и двух открытых сегодня пляжах Нижневартовского района. Всего в регионе зарегистрировано 9 пляжей, но купаться можно на семи. В самом крупном муниципалитете региона - городе Сургуте нет ни одного безопасного для купания пляжа.

МЧС Югры напоминает:

- купание разрешено только на официально оборудованных пляжах, где обеспечены необходимые меры безопасности, организовано дежурство спасателей и проводится постоянный мониторинг состояния акватории и прибрежной зоны;

- отдых у воды в необорудованных местах может представлять угрозу для жизни и здоровья;

- в случае возникновения экстренной ситуации звони по телефону 112.

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