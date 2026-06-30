В ХМАО официально разрешили купаться в 5 местах

Фото: администрация Белоярского района Югры

На территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2026 году задекларировано 9 пляжей, два из которых расположены в Нижневартовском районе. По одному месту отдыха у воды зарегистрировано в городах Лангепас, Белоярский, Радужный, Нижневартовск, а также в Октябрьском, Советском и Нефтеюганском районах.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, на 30 июня в округе введены в эксплуатацию 5 пляжей, где можно отдыхать и купаться. Места отдыха находятся на озере Сырковый Сор в сельском поселении Салым Нефтеюганского района, на озере Зеркальное в посёлке Приобье Октябрьского района, на озере Окунёво в Советском районе, на озере Нешинелор в городе Белоярский, а также на протоке Каюковская в городе Лангепасе. Здесь проведены техосвидетельствование: обследовано дно, проведены анализы воды и песка. Оборудованы зоны с площадкой, турниками и местами для отдыха, работают спасательные посты.

МЧС Югры напоминает:

купайся только на официально оборудованных пляжах;

не оставляй детей без присмотра у воды ни на минуту;

соблюдай правила безопасной эксплуатации маломерных судов;

обращай внимание на предупреждающие аншлаги и запрещающие знаки;

не заплывай за буйки и не ныряй в незнакомых местах;

учитывай погодные условия;

при купании не допускай шалостей на воде.

В случае возникновения экстренной ситуации незамедлительно звони по телефону 112.

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