В Югре резко выросло число трагедий на воде

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

С наступлением жары в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре резко возросло количество погибших на водных объектах региона людей. Если за прошлую неделю в регионе утонули семь человек, то всего за один день – 29 июня, вода унесла жизнь троих человек, среди которых один ребенок.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, за минувшие сутки на водных объектах региона зарегистрировано четыре происшествия. Погибли три человека, в том числе один 9-летняя девочка. Тело ребенка обнаружено только сегодня. Спасены два человека, в том числе один 8-летний мальчик.

Напомним, на озере Комсомольское в Нижневартовске в воде было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения без признаков жизни. Тоже в Нижневартовске, но уже на озере Кирпич, расположенном на территории СОНТ «Транснефть», обнаружено тело мужчины 1952 года рождения.

В районе городского пляжа Лангепаса был спасен мужчина 1983 года рождения;

На реке Вах Нижневартовского района спасли мальчика 2018 года рождения. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. К сожалению, здесь же утонула девочка 2018 года рождения.

С начала 2026 года года на водных объектах Югры зарегистрировано 38 происшествий, результате которых погибло 25 человек, в том числе четверо детей. 7 человек обнаружены в воде без признаков жизни, 5 человек погибли в результате происшествий с маломерными судами. Обстоятельства гибели устанавливаются. Два человека утонули в результате провала под лёд. Один человек погиб во время рыбной ловли. Спасено 25 человек. Рост количества происшествий в сравнении с прошлым годом того же периода составил 58%, при этом гибель людей увеличилась на 32%, гибель детей – в 2 раза.

В прошлом году за этот же период произошло 24 происшествия, погибли 19 человек, в том числе двое детей. Спасено 13 человек.

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