Один погиб, другой – в реанимации: на реке Вах в Югре тонули дети

Фото: администрация Нижневартовского района

Очередная трагедия на водоеме произошла вечером 29 июня в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В необорудованном для купания месте утонул 9-летний ребенок.

По данным МЧС России по ХМАО-Югры, в Нижневартовском районе на реке Вах в районе населённого пункта Ваховск, во время купания утонул ребёнок утонул 2017 года рождения. Его тело ищут спасатели. Второй ребенок 2018 года рождения госпитализирован в тяжёлом состоянии. В настоящее время правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

За 29 июня в Югре утонули три человека, из них – один ребенок.

МЧС Югры напоминает:

- купайся только на официально оборудованных пляжах;

- не заходи в воду в темное время суток;

- не оставляй детей без присмотра;

- не подплывай к проходящим судам, катерам, лодкам и гидроциклам;

- не ныряй в незнакомых местах.

При возникновении происшествий немедленно звони по номеру 112.

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