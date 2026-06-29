На Комсомольском озере в Нижневартовске утонул мужчина

Скрин с видео ЧП Нижневартовск. Происшествия

Трагедия произошла сегодня днем, 29 июня, в Нижневартовске. На озере Комсомольском утонул взрослый мужчина.

В МЧС России по Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, сообщение о том, что мужчина утонул поступило в ЕДДС Нижневартовска около двух часов дня. Тело мужчины 1970 года рождения без признаков жизни было обнаружено в озере Комсомольское тела. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

На место привлекались силы и средства МЧС России в количестве 11 человек и 7 единиц техники. От МЧС России был задействован один сотрудник и одна единица техники.

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