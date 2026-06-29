В ХМАО полыхают леса на общей площади более 7400 га

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Обстановка с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре складывается напряженная. За выходные пожары поглотили тысячи гектара новых площадей. Так, на утро 29 июня в регионе действуют 34 лесных пожара в Нижневартовском и Сургутском районах на общей площади 7434,1 га. Шесть пожаров локализованы на площади 281,5 га. На тушении работают 352 человека - работники Авиалесоохраны Югры, сотрудники МЧС России по Югре, специалисты КУ «Центроспас-Югория», а также задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. Наиболее сложная обстановка сохраняется на территории Нижневартовского района, где с 27 июня по 18 июля введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Туда направлена мобильная группа МЧС Югры направлена на тушение лесных пожаров в Нижневартовском районе.

Накануне из Нижневартовска в район населенного пункта Сосновый Бор была направлена мобильная группа МЧС в составе 15 человек.

- Личный состав группировки оснащен необходимой техникой, оборудованием и экипировкой, позволяющей эффективно действовать в условиях лесных пожаров, в том числе в удаленной и труднодоступной местности, – рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре.

По данным Авиалесоохраны Югры, за последние сутки в Югре возникло 19 новых лесных пожаров, 2 из них ликвидированы на общей площади 11,9 га. Всего за 2026 год в регионе зарегистрировано 244 лесных пожара на общей площади 18891,13 га и 25 ландшафтных пожаров на общей площади 1698,26 га.

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