Скрин с видео Типичный краб Нижневартовска

Дачники, проживающие в СОНТ «Победит» города Сургута в выходные записали видео, на котором горит деревянный столб – опора линии электропередачи. На кадрах видно, как огонь с треском пожирает просмоленный деревянный столб. Инцидент произошел в выходные. Никто не пострадал, огонь оперативно потушили.

- В сети появились кадры из СОНТа «Победит» в Сургуте. Как сообщают жители, в столб электроснабжения ударила молния (это произошло то ли сегодня, то ли вчера ночью), – говорится в сообщении тг-канала «Типичный краб Нижневартовск».

На дачах под Сургутом из-за грозы загорелась опора ЛЭП Видео Типичный краб Нижневартовск

Всего за минувшую неделю пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре ликвидировано 33 возгорания. Огнём уничтожено 5 строений, повреждено 2 единицы техники и 19 строений.

Ранее сообщалось, что в Югре из-за высокой грозовой активности массово возникают новые очаги возгораний.

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