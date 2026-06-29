В ХМАО запущен бот для контроля за электросамокатами

Фото: Стройкомплекс Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре заработал единый бот для контроля за электросамокатами. Его запустила Ассоциация операторов микромобильности. Он называется чат-бот «Самокаты: общественный контроль» и он федерального значения, который работает уже в более чем 200 городах России, в том числе крупнейших городах Югры. Сервис намерен навести порядок на улицах и пешеходных дорожках в части движения электросамокатов. К системе подключены крупнейшие сервисы аренды: Whoosh, «Яндекс Go» и «МТС Юрент».

Как рассказали в Стройкомплексе Югры, правила сервисов кикшеринга предусматривают жесткие санкции за нарушения. На основании полученных материалов с геометкой оператор выписывает нарушителю штраф либо полностью блокирует аккаунт, лишая возможности пользоваться арендой в дальнейшем.

Вся система работает по принципу «одного окна». Югорчанам не нужно скачивать приложения каждого отдельного оператора или искать контакты их техподдержки. Просто отправляете данные в единый бот, а он автоматически перенаправляет жалобу конкретной компании.

Как зафиксировать нарушение:

- Запустите бот и укажите город, название сервиса аренды и точный адрес.

- Выберите тип нарушения (неправильная парковка, опасная езда, езда вдвоем и т.д.).

- Обязательно прикрепите фото- или видеоподтверждение и укажите бортовой номер самоката.

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