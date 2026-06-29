Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 июня на 97 км автодороги «Нижневартовск-Радужный» в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Погибла маленькая девочка.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в 16:30 водитель 1974 года рождения за рулем «ГАЗ» выехал на полосу встречного движения, где в лоб врезался с автомобилем Toyota, управлял которой 1993 года рождения. В результате ДТП 4-летняя девочка из Toyota скончалась в карете скорой при транспортировке в больницу. Водитель Toyota, а также три его пассажира, в том числе двое детей, получили ранения различной степени тяжести.

В Нижневартовском районе Югры в ДТП с 2 автомобилями на трассе погиб ребенок Видео УМВД по ХМАО-Югре

Прокуратура Нижневартовского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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