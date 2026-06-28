Режим ЧС в Югре: почему жителям запретили вход в леса почти на три недели. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Нижневартовском районе ХМАО из-за лесных пожаров введён режим чрезвычайной ситуации. Ограничения, которые включают запрет на доступ граждан в леса и проведение пожароопасных работ, будут действовать с вечера 27 июня до утра 18 июля.

В это время въезд транспорта в лесные зоны разрешён только для выполнения производственных задач. Также полностью запрещено разведение костров, сжигание мусора, а в периоды сухой и ветреной погоды — использование твёрдотопливных печей и котельных. Тем временем в соседней Томской области ситуация также обостряется.

За сутки площадь лесных пожаров там выросла почти на 400 гектаров и достигла 19,3 тысячи гектаров. Для борьбы с огнём, который насчитывает 38 активных очагов, используется самолёт-зондировщик Ан-26 для вызова искусственных осадков.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.